Бойку у Москві нагадали, що Газпром - не богадільня

Перший віце-прем`єр РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ і міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО домовились, що український уряд "візьме під контроль діяльність господарюючих об`єктів і забезпечить домовленості з "Газпромом".

"Газпром" - не "богадільня, а велика компанія, яка не може ставити під загрозу свої інвестиційні плани у залежність від боргової ситуації і поставок", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ за підсумками сьогодні зустрічі в Москві.

Він відзначив, що "борги за поставку газу з Росії, навіть якщо вони виникають у дружніх Росії державах, повинні гаситися точно в строк відповідно до досягнутих раніше домовленостей", повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Д.МЕДВЕДЄВ запевнив, що "для європейських споживачів російського газу ситуація буде комфортною, європейські споживачі не постраждають, бо Україна знайде можливості для вирішення ситуації, що склалася".

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня «Газпром» направив своїм європейським партнерам повідомлення про існуючі проблеми щодо поставок газу до України. Заборгованість української сторони за поставки газу становить більш як 1,3 млрд. доларів, йдеться в повідомленні прес-служби газового холдингу.

Того ж дня Європейська комісія закликала «Газпром» і українську владу якомога швидше врегулювати проблему боргу української сторони. Єврокомісія планує провести у середині жовтня засідання газової координаційної групи із запрошенням представників Росії і України.

Сьогодні, 3 жовтня, під час засідання Кабміну прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру палива і енергетики Юрію БОЙКУ провести попередні переговори в Москві у зв`язку із заявою РАТ «Газпром». Прем`єр наголосив, що уряд має намір зробити зусилля для збереження ціни на газ для України на існуючому рівні, а також «зберегти відносини з нашим партнером у цих питаннях».

На рубежі 2005-2006 років конфлікт навколо цін на газ для України призвів до його короткочасного відключення і збою поставок до Європи.