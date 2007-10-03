За темпами промислового зростання Україна - друга серед країн СНД

Україна посіла друге місце серед країн СНД за темпами промислового зростання в січні-серпні 2007 року з показником 10,9%.

Про це свідчить інформація Міждержавного статистичного комітету СНД, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Азербайджан з великим відривом продовжує лідирувати в цьому списку – показник досяг 32,7% порівняно з аналогічним торішнім періодом.

Третє місце в Таджикистану – 8,2%. На четвертому місці опинилася Білорусь із зростанням на рівні 7,7%. У Росії, що розташувалася на п`ятому місці, зростання промвиробництва склало 7%.

Промислове виробництво в Киргизії в січні-серпні 2007 року зросло на 5,8%, у Казахстані – на 5%, у Вірменії – на 1,7%, у Молдові – на 0,4%.

В середньому по країнах СНД промислове виробництво в січні-серпні 2007 року зросло на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відсутні дані про динаміку промислового виробництва щодо Грузії, Узбекистану і Туркменістану.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату України, зростання промвиробництва в Україні в серпні склало 8,7%, в січні-серпні - 10,9%.