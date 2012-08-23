Після переговорів щодо Греції курс євро виріс

Курс долара до євро знизився до кінця торгів середи на тлі оприлюдненого Федрезервом США протоколу засідання 31 липня-1 серпня, а також заяв глави Єврогрупи Жана-Клода Юнкера після зустрічі з прем'єром Греції Антоніс Самарас, свідчать дані торгів, пише РІА "Новости".

До кінця торгової сесії долар подешевшав до євро до 1,2473 долара за євро проти 1,2529 долара за євро на закритті торгової сесії вівторка. Курс долара до єни опустився до 78,59 єни за долар проти 79,29 єни за долар до кінця попередніх торгів. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США зменшився до 81,47 пункту з 81,93 пункту у вівторок.

Як випливає з опублікованих напередодні документів ФРС, регулятор не виключає ймовірність нових заходів підтримки найбільшої світової економіки, якщо макроекономічні дані продовжать залишатися слабкими.

Підтримку курсу євро надали також заяви глави Ради міністрів фінансів єврозони Юнкера, який твердо виступає проти виходу Греції з єврозони. За його словами, такий розвиток подій абсолютно нічим не допоможе Греції і одночасно був би великою небезпекою для всієї єврозони. Він також закликав політиків та аналітиків, які пророкують країні вихід з єврозони, займати "більш мовчазну позицію", щоб не відлякувати інвесторів від амбітної програми приватизації, яку реалізує Греція.