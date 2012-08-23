Експерт: Борги держави гаситимуть з кишень простих українців
На думку експерта, гроші, які влада позичить на внутрішньому та на зовнішньому ринках віддаватимуть прості українці.
Курс долара зросте, тож людям доведеться платити більше за товари та кредити, передбачає старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Володимир Дубровський, повідомляє 5 канал.
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«Запозичення – це не дуже гарна річ. В будь-якому разі тим, чи іншим чином це вдарить громадянам. Потім з кишені простого громадянина доведеться ці запозичення віддавати. Або, якщо будуть відпускати курс, то простому громадянину доведеться більше сплачувати за імпортні товари, більше сплачувати за валютними кредитами», – пояснює експерт.
«Я хочу підкреслити, що цей фіксований курс – це одна з помилок минулого уряду, яку нинішній уряд не виправив, і МВФ йому увесь час вказує на це. Тому що одна з причин такого обвального падіння у 2008 році, була у тому, що курс дуже довгий час втримувався, частково штучно, з рештою, це призвело до того, що накопичився дуже великий розрив між конкурентноздатністю наших товарів і купівельною спроможністю нашої валюти», – зазначив Дубровський.
«Гривня повинна падати, але якщо її будуть опускати плавно, передбачувано, прогнозовано, то обвалу не буде. Якщо її будуть тримати до останнього, тоді буде обвал», – наголошує експерт.