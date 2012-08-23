Експерт: Борги держави гаситимуть з кишень простих українців

Курс долара зросте, тож людям доведеться платити більше за товари та кредити, передбачає старший економіст Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Володимир Дубровський, повідомляє 5 канал.

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«Запозичення – це не дуже гарна річ. В будь-якому разі тим, чи іншим чином це вдарить громадянам. Потім з кишені простого громадянина доведеться ці запозичення віддавати. Або, якщо будуть відпускати курс, то простому громадянину доведеться більше сплачувати за імпортні товари, більше сплачувати за валютними кредитами», – пояснює експерт.

«Я хочу підкреслити, що цей фіксований курс – це одна з помилок минулого уряду, яку нинішній уряд не виправив, і МВФ йому увесь час вказує на це. Тому що одна з причин такого обвального падіння у 2008 році, була у тому, що курс дуже довгий час втримувався, частково штучно, з рештою, це призвело до того, що накопичився дуже великий розрив між конкурентноздатністю наших товарів і купівельною спроможністю нашої валюти», – зазначив Дубровський.

«Гривня повинна падати, але якщо її будуть опускати плавно, передбачувано, прогнозовано, то обвалу не буде. Якщо її будуть тримати до останнього, тоді буде обвал», – наголошує експерт.