Соцпартія вимагатиме перерахунку голосів

Соціалістична партія України вимагатиме перерахунку голосів на дострокових парламентських виборах.

Про це голова фракції соціалістів у Верховній Раді V скликання Іван БОКИЙ заявив в ефірі телеканалу НТН, відповідаючи на питання, чи хочуть соціалісти перераховувати голоси.

"Ми вимагаємо перерахувати голоси, тим паче, що у нас є абсолютно правдиві свідчення того, що наші голоси або крадуть, або елементарно їх хочуть приховати", - заявив І.БОКИЙ.

На його думку, ці факти не поодинокі.

"Не тільки на окремих дільницях. Я думаю, що на багатьох, дуже багатьох округах потрібно перераховувати, тому що крали не тільки в нас, крали й в інших партій. І знаєте, робилося це так званими опозиційними силами, які сьогодні, власне, мають найвищу владу в державі", - підкреслив І.БОКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними опрацювання 99,76% протоколів дільничних виборчих комісій, за Соціалістичну партію України проголосувало 2,86% виборців.