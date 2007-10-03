КПУ оскаржить результати виборів
20:30, 03 жовтня 2007Суспільство
931
"У нас вкрали голоси"
|Петро ЦИБЕНКО
Про це повідомляє прес-служба КПУ.
“Комуністи оспорюватимуть результати позачергових парламентських виборів, оскільки у нас на руках є документи, які підтверджують факти фальсифікацій і масових порушень”, – сказав він.
“У наших опонентів був розрахунок на психологію: мовляв, у комуністів зараз більше голосів, ніж було на минулих виборах, отже, вони повинні бути всім задоволені. Але насправді рівень впливу Компартії в Україні значно вищий. Тому ми знаємо, що у нас вкрали голоси, може, й менше, ніж на попередніх виборах, але все одно вкрали. І якщо вони вважають, що ми цим задовольнимося, вони помиляються. Ми готові судитися”, - сказав П.ЦИБЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter