Газпром: Чого хоче Тимошенко, ще незрозуміло

Заява ВАТ "Газпром" про борги за постачання газу до України не пов`язана з політичною ситуацією і парламентськими виборами в Україні, заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ.

"Газпром" 2 жовтня повідомив своїм європейським партнерам, що може почати скорочення постачань природного газу до України у разі неврегулювання в жовтні боргу української сторони у розмірі більш як 1,3 мільярдів доларів, нагадує РІА Новости.

"Для українських наших колег ця ситуація, ця проблема не є чимось новим. Ми впродовж вже багатьох місяців ведемо напружені переговори з ними, намагаючись знайти варіанти вирішення проблеми. Тому новою цю інформацію можна вважати лише для європейських споживачів", - сказав С.КУПРІЯНОВ в середу в інтерв`ю телеканалу "Вести".

За його словами, вже в найближчий день буде опублікована звітність "Газпрому" за міжнародними стандартами, в якій зокрема міститиметься інформація про зростання заборгованості споживачів.

"Тому у будь-якому випадку інформація потрапила б на ринок", - сказав представник газового холдингу.

"Ну і, нарешті, третє. Оскільки проблема є достатньо неприємною для України, напевно, складно було б знайти якийсь момент часу, коли її обговорення здавалося б, або видалося б своєчасним для України", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

На його думку, вичерпаним конфлікт можна рахувати лише тоді, коли "Газпром" одержуватиме платежі. Зараз же йдеться лише про те, що уряд України пообіцяв узяти під контроль ситуацію із заборгованістю за газ.

На питання, які конкретні підприємства і скільки заборгували "Газпрому", С.КУПРІЯНОВ відповів: "Це питання вже внутрішньоукраїнське, оскільки для нас єдиним входом на український ринок є компанія "РосУкрЕнерго". У свою чергу, у неї є свої споживачі газу, які і накопичили цю заборгованість".

С.КУПРІЯНОВ не став коментувати заяву лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, що якщо вона стане прем`єром, то обов`язково перегляне відносини з "Газпромом".

"Поки незрозуміло, про що йде мова", - сказав С.КУПРІЯНОВ.