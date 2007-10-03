Партія регіонів наближається до 8-мільйонного голосу
ЦВК опрацювала 99,87% протоколів
За даними Центральної виборчої комісії, станом на 21.00, опрацьовано 99,87% протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з останніми даними:
1 Партія регіонів - 34.34% (7 млн. 998 тис. 545 голосів)
2 "Блок Юлії Тимошенко" - 30.74% (7 млн. 159 тис. 102 голоси)
3 Блок НУ-НС - 14.16% (3 млн. 299 тис. 031 голос)
4 Комуністична партія - 5.38% (1 млн. 255 тис. 181 голос)
5 "Блок Литвина" - 3.96% (923 тис. 723 голоси)
6 Соціалістична партія - 2.86% (667 тис. 067 голосів)
7 Прогресивна соціалістична партія - 1.32% (307 тис. 968 голосів)
8 ВО "Свобода" - 0.76% (178 тис. 629 голосів)
9 Партія Зелених України - 0.40% (94 тис. 348 голосів)
10 Виборчий блок Людмили Супрун - 0.34% (80 тис. 852 голоси)
11 Комуністична партія (оновлена) - 0.29% (68 тис. 511 голосів)
12 Партія Вільних Демократів - 0.21% (50 тис. 885 голосів)
13 "Блок партії пенсіонерів України" - 0.14% (34 тис. 807 голосів)
14 Партія національно-економічного розвитку України - 0.14% (33 тис. 438 голосів)
15 "Український Народний Блок" - 0.12% (28 тис. 361 голос)
16 Селянський Блок "Аграрна Україна" - 0.11% (25 тис. 697 голосів)
17 Блок "Християнський блок" - 0.10% (24 тис. 570 голосів)
18 Блок "К.У.Ч.М.А." - 0.10% (23 тис. 526 голосів)
19 Блок "Всеукраїнська громада" 0.05% (12 тис. 321 голос)
20 Всеукраїнська партія Народної Довіри - 0.02% (5 тис. 339 голосів)