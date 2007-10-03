Партія регіонів наближається до 8-мільйонного голосу

ЦВК опрацювала 99,87% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 21.00, опрацьовано 99,87% протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з останніми даними: 1 Партія регіонів - 34.34% (7 млн. 998 тис. 545 голосів) 2 "Блок Юлії Тимошенко" - 30.74% (7 млн. 159 тис. 102 голоси) 3 Блок НУ-НС - 14.16% (3 млн. 299 тис. 031 голос) 4 Комуністична партія - 5.38% (1 млн. 255 тис. 181 голос) 5 "Блок Литвина" - 3.96% (923 тис. 723 голоси) 6 Соціалістична партія - 2.86% (667 тис. 067 голосів) 7 Прогресивна соціалістична партія - 1.32% (307 тис. 968 голосів) 8 ВО "Свобода" - 0.76% (178 тис. 629 голосів) 9 Партія Зелених України - 0.40% (94 тис. 348 голосів) 10 Виборчий блок Людмили Супрун - 0.34% (80 тис. 852 голоси) 11 Комуністична партія (оновлена) - 0.29% (68 тис. 511 голосів) 12 Партія Вільних Демократів - 0.21% (50 тис. 885 голосів) 13 "Блок партії пенсіонерів України" - 0.14% (34 тис. 807 голосів) 14 Партія національно-економічного розвитку України - 0.14% (33 тис. 438 голосів) 15 "Український Народний Блок" - 0.12% (28 тис. 361 голос) 16 Селянський Блок "Аграрна Україна" - 0.11% (25 тис. 697 голосів) 17 Блок "Християнський блок" - 0.10% (24 тис. 570 голосів) 18 Блок "К.У.Ч.М.А." - 0.10% (23 тис. 526 голосів) 19 Блок "Всеукраїнська громада" 0.05% (12 тис. 321 голос) 20 Всеукраїнська партія Народної Довіри - 0.02% (5 тис. 339 голосів)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter