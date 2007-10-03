Черновецький оголосив 2008 рік у Києві Роком доброчинності

Столичний мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосив 2008 рік Роком доброчинності в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, своїм розпорядженням він створив організаційний комітет з підготовки та проведення відповідних заходів (з 17 осіб), який очолила заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її інформацією, вже розроблено план основних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок меценатів, міської комплексної програми «Турбота» і програми «Видатки фінансування міським головою соціально-економічних проблем, виконання передвиборної програми».

Крім того, розповіла І.КІЛЬЧИЦЬКА, в планах створення найближчим часом міської Ради меценатів із числа представників великого бізнесу, промисловості, ЗМІ, державних і суспільних організацій, міської і районної влади. Передбачається, що раз на місяць вони обговорюватимуть організаційно-технічні та фінансові питання забезпечення акцій у рамках Року доброчинності в Києві. Планується, що протягом усього 2008 р. столична влада відзначатиме підприємства, організації і меценатів, які надають допомогу інвалідам, багатодітним сім’ям та іншим малозабезпеченим киянам. У грудні найвизначніших добродійників запросять взяти участь у культурно-мистецькій акції «Благодійник року».

Міська влада розраховує, що меценати постійно організовуватимуть походи в театри, кінотеатри, музеї, цирк, зоопарк тощо для одиноких пенсіонерів та інвалідів, які перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування та підопічних інтернатних установ як дитячих, так і дорослих.

За словами заступника голови КМДА, міська влада всіляко заохочуватиме також благодійників до надання допомоги дитячим будинкам-інтернатам, забезпечення кінозалів інтернатних установ сучасним обладнанням, організації відвідувань новорічних концертно-циркових вистав для дітей із малозабезпечених сімей тощо.

Крім того, у травні 2008 р. має відбутись соціальна акція «Рука милосердя» для дітей-сиріт, а в грудні цього ж року ще одна – «Зоря надії», під час якої благодійників року буде відзначено та нагороджено відзнаками Київського міського голови. В навчальних закладах міста проведуть уроки «Добре діло роби сміло». У грудні ж нинішнього року батьки та лідери учнівського самоврядування проведуть акцію «Поділись теплом» для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.