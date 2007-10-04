У жінки відібрали поліетиленовий пакет з 80 тисячами гривень
08:26, 04 жовтня 2007Суспільство
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Інформація МВС
У Житомирі о сьомій ранку зловмисник відібрав у жінки поліетиленовий пакет з 80 тисячами гривень.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Житомирській області.
До Житомирського міськвідділу міліції звернулась 33-річна жителька обласного центру із заявою про те, що близько 7-ї години по вул. Космонавтів, невідомий, застосовуючи фізичну силу, відібрав у неї поліетиленовий пакет, в якому знаходилось 80 тис. гривень. Зловмисника шукають.
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