У жінки відібрали поліетиленовий пакет з 80 тисячами гривень

У Житомирі о сьомій ранку зловмисник відібрав у жінки поліетиленовий пакет з 80 тисячами гривень.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Житомирській області.

До Житомирського міськвідділу міліції звернулась 33-річна жителька обласного центру із заявою про те, що близько 7-ї години по вул. Космонавтів, невідомий, застосовуючи фізичну силу, відібрав у неї поліетиленовий пакет, в якому знаходилось 80 тис. гривень. Зловмисника шукають.