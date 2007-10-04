На Чернігівщині порушено кримінальну справу за самовільне користування надрами

У Чернігівській області правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно видобували пісок.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що впродовж червня та серпня 2007 року посадові особи підприємства в одному із сіл Менського району без спеціального дозволу користувалися надрами. Вони самовільно зайняли земельну ділянку площею 1,2 га та провели видобуток 4,6 тис. тонн піску, чим завдали державі збитків на суму 20,9 тис. грн.

Прокуратура Менського району порушила кримінальну справу за ст. 365 ч.1 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду державним інтересам.

Наразі слідство у справі триває.