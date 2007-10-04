Черновецький уже продає ”Правекс-банк”

Власники "Правекс-банку" ведуть активні переговори про його продаж.

Про це пише "Комерсант-Україна" з посиланням на одного з банкірів, близького до акціонерів Правекс-банку.

"Спочатку було три клієнти. Основне питання – ціна. Торг починався з нереального коефіцієнта 9 (біля $1 млрд. за банк) і зараз спустився до 6 капіталів ($750 млн.). Переговори зараз перебувають на найважливішій стадії", - розповів він.

Голова наглядової ради Правекс-банку Степан Черновецький зміг підтвердити лише одержання пропозицій від закордонних банків про купівлю.

"Акціонери Правекс-банку розуміють необхідність залучення інвестицій для розвитку банку. Але на сьогодні акціонерами не прийнято рішення про продаж якого-небудь пакету акцій", - відзначив він.

За словами віце-президента одного з найбільших банків, найімовірнішим покупцем Правекс-банку є американський GE Money.

"Правекс-банк цікавий їм насамперед з погляду наявної в нього великої клієнтської бази, наявності зарплатних проектів і великої мережі стандартних регіональних відділень", - уточнило інше джерело виданню.

Пошуком партнера для GE Money в Україні, за деякою інформацією, займається аудиторська компанія Deloitte, яка останні 3 роки здайснює аудита Правекс-банку.

У GE Money відмовилися коментувати ведення переговорів, а віце-президент із комунікацій GE Money у Європі, на Середньому Сході й в Африці Хаг Джиландерс заявив, що банк "зацікавлений в Україні як у ринку, можливому для нашої присутності".

Старший менеджер Deloitte Олександр Когут зазначив, що якщо його партнери і ведуть переговори про покупку Правекс-банка, то йому про цьому невідомо через конфіденційність інформації. Джерело в компанії Deloitte повідомив, що "чув від партнерів про пошук акціонерами Правекс-банка стратегічного інвестора".

Видання зазначає, що 2 тижня тому голова правління Правекс-банка Наталя Зубрицька, коментуючи оцінку банку компанією Deloitte, сказала, що "проведені за півріччя заходу щодо поліпшення активів і пасивів... роблять банк привабливим для інвестицій, у тому числі іноземних".

Експерти високо оцінюють шанси Правекс-банку залучити інвестора, але, водночас, зазначають, що він згодом може втратити в ціні.

"На початок року Правекс-банк був у трійці лідерів споживчого кредитування, а тепер значно втратив позиції. У 2-3 кварталах Правекс-банк почав виходити з регіональних сіток багатьох гравців, що є ключовими на ринку споживчого кредитування", - каже директор департаменту споживчого кредитування одного з банків.

За інформацією "Комерсанта", Правекс-банк зараз веде переговори з власниками "Фокстроту", що 3 вересня заявив, що Правекс-банк програв тендер на присутність у мережі компанії в 2008 році, переконуючи залишити банк у магазинах мережі.

Зниження темпів росту Правекс-банку на початку наступного року, за словами одного з банкірів, може зменшити його вартість на 30%, "тому дуже важливо продати банк до кінця року".

Банкіри стверджують, що ще однією причиною, по якій акціонери поспішають продати Правекс-банк до кінця року, є те, що "вони вже почали реєстрацію іншого банку".

Українська правда