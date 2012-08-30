Під кінець сезону СЕС дозволила купатись на усіх пляжах Одеси

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради з посиланням на Головного санітарного лікаря Одеси Івана Климентьєва, згідно з результатами чергових бактеріологічних досліджень якості води, морське водокористування дозволене на всіх пляжах Одеси.

«Фахівцями міськсанепідемстанції досліджено за останній тиждень 33 проби морської води, взятої біля міських пляжів, - уточнили в міськраді, - і не виявили перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у морській воді».

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Головний санітарний лікар Одеси обнародував розпорядження про заборону купання на міському пляжі «Чайка» у зв'язку з перевищенням ГДК забруднюючих речовин у морській воді.