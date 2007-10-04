Україна почала скорочувати споживання російського газу

20:41, 04 жовтня 2007
Суспільство
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Про це повідомила прес-служба «Газпрому»

НафтопродуктиУкраїна почала знижувати споживання природного газу, що поставляється в республіку "Газпромом", повідомила прес-служба російського газового холдингу.

"Так, якщо 1 жовтня добовий об`єм відбору газу, призначеного для українських споживачів, склав 158,1 мільйона кубометрів, то 2 жовтня він скоротився до 142,9 мільйонів кубометрів, а 3 жовтня - впав до 122,1 мільйонів кубометрів", - цитує повідомлення «Газпрому» РІА Новости.

Як повідомлялося, на даний час заборгованість української сторони за поставлений "Газпромом" газ становить більш як 1,3 мільярдів доларів. У вівторок, 2 жовтня, російський газовий концерн попередив Україну, що може почати скорочення постачання у разі непогашення боргу в жовтні. 3 жовтня сторони домовилися про те, що заборгованість буде погашена до 1 листопада.

При цьому перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що країна володіє достатніми запасами газу на найближчі півроку роботи всієї української економіки. За його словами, в підземних газосховищах країни до майбутньої зими накопичено вже 32 мільярди кубометрів газу, при тому, що на місяць Україна витрачає в середньому 4 мільярди кубометрів газу, а у разі суворої зими витрачатиме до 8 мільярдів кубометрів.

На рубежі 2005-2006 років конфлікт навколо цін на газ для України привів до його короткочасного відключення і збою постачань до Європи.

Перший віце-прем`єр РФ Дмитро МЕДВЄДЄВ заявив, що через поточні "газові проблеми" Росії та України європейські споживачі російського природного газу не постраждають.

Постачаннями російського і середньоазіатського газу на Україну займається швейцарська трейдингова компанія RosUkrEnergo, 50% в якій належить "Газпрому". Купує у RosUkrEnergo газ "Нафтогаз України", що є акціонерною компанією з державною участю.

Російський "Газпром" встановив з 2006 року ціну на газ для України у розмірі 230 доларів за тисячу кубометрів. Завдяки залученню посередника - компанії RosUkrEnergo, яка змішує в трубі російський газ з середньоазіатським, - ціна на кордоні склала 95 доларів за тисячу кубометрів. З 1 січня 2007 року у зв`язку з дорожчанням туркменського газу (до 100 доларів за тисячу кубометрів) ціна для України піднялася до 130 доларів. У 2008 році, за прогнозом українського уряду, ціна складе 143 долари. За неофіційними даними, ціна може зрости до 180 доларів за тисячу кубометрів газу.

 

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