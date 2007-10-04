Президент призначив начальника Центру спецоперацій СБУ

21:26, 04 жовтня 2007
Суспільство
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... по боротьбі з тероризму

Віктор Ющенко відповідає на запитання журналістів на прес-конференції після наради з керівниками силових відомств. Київ, 24 травняПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Сергія ЧАЛОГО на посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України.

Текст указу від 3 жовтня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

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