Президент призначив начальника Центру спецоперацій СБУ

... по боротьбі з тероризму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Сергія ЧАЛОГО на посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України. Текст указу від 3 жовтня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

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