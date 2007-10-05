Перемога ”помаранчевих” на виборах спричинила зростання акцій Укртелекому

Перемога на позачергових парламентських виборах помаранчевих сил і можливість створення ними нового уряду стала причиною для зростання на українському фондовому ринку акцій ВАТ «Укртелеком».

Так прокоментувала агентству УНІАН ситуацію на ринку брокер інвестиційного банку Concorde Capital Анастасія НАЗАРЕНКО.

За її словами, створення помаранчевої коаліції і уряду робить реалістичнішими плани щодо приватизації цього державного підприємства.

«Новий уряд потребуватиме значних коштів для виконання взятих соціальних зобов`язань», - зазначила А.НАЗАРЕНКО. Одним з джерел поповнення бюджету, на думку брокера, і можуть стати приватизаційні надходження, зокрема, продаж «Укртелекому». При цьому, за її словами, приватизовуватиметься, найімовірніше, контрольний пакет підприємства, що дасть змогу отримати за нього велику премію.

До того ж, на думку А.НАЗАРЕНКО, технічний аналіз дозволяє говорити про існування рівня підтримки для котирувань цінних паперів даного підприємства.

За її оцінкою, ринкова вартість акцій «Укртелекому» може зрости в короткостроковому періоді на 15-20%.

Як повідомляв УНІАН, акції «Укртелекому» стали одними з лідерів зростання на торгах в ПФТС 4 жовтня. Котирування покупки акцій цього підприємства за підсумками торгів зросли на 5,47%.

ВАТ «Укртелеком» - один з провідних українських операторів зв`язку, монополіст на ринку фіксованого зв`язку: на кінець 2006 року число абонентів фіксованого телефонного зв`язку компанії становило близько 10 млн. Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.

Фонд держмайна запланував у серпні - грудні 2007 року виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій «Укртелекому». На українських фондових біржах планується реалізувати 5% акцій по 1%.

У власності держави закріплені 50%+1 акція підприємства.