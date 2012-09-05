Міліція може отримати доступ до даних про користувачів акаунтів у соцмережах

Про це повідомляє "Комерсант-Україна". Знаючи ім'я власника мобільного номера, в міліції будуть мати доступ до даних про користувачів поштових адрес та акаунтів у соцмережах. Якщо зараз оператори передають дані користувачів у правоохоронні органи тільки за рішенням суду, то законопроектом пропонується зобов'язати їх робити це у визначеному Кабміном порядку, який ще належить розробити.

Зараз на умовах передоплати без укладання договору обслуговується понад 90% з 55,4 млн SIM-карт мобільного зв'язку, зареєстрованих у країні. Правозахисники називають ініціативу наступом на громадянські свободи. "Фактично це позбавляє абонента права вибору: укладати йому договір з оператором чи ні", - говорить член громадської ради при МВС Едуард Багіров.

Голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман вважає небезпечним пункт, згідно з яким порядок надання інформації правоохоронним органам повинні визначати в уряді. "У демократичній державі такий порядок може затверджуватися тільки законом про оперативно-розшукову діяльність або Кримінальним кодексом", - пояснює він.

Ініціативою Держслужби спецзв'язку обурені й мобільні оператори, які не бажають змінювати систему продажів послуг. Зараз більше половини їхніх стартових пакетів продається через неспеціалізовану роздріб - вуличні розкладки, газетні кіоски, продуктові магазини. "Реєструвати абонентів ми можемо тільки у фірмових магазинах, які розташовані, як правило, лише в обласних центрах, - каже директор із корпоративного управління і контролю" МТС-Україна "Олег Проживальський. - Якщо закон приймуть, то або всім користувачам доведеться їхати в обласні центри, або нам відкривати нові магазини в кожному населеному пункті ". До того ж, за його словами, в операторів просто не вистачить ресурсів, щоб провести реєстрацію всіх існуючих абонентів передплаченого зв'язку. "Та й технічно ми не зможемо змусити їх це зробити", - каже топ-менеджер.

Як повідомив учора прес-секретар Держслужби спецзв'язку Ігор Конопацький, законопроект буде поданий до парламенту Кабінетом міністрів. "Але, можливо, його чекають доопрацювання, - відзначає чиновник. - Зараз документ знаходиться на узгодженні в МВС, СБУ, Мінфіні, Мінекономрозвитку і Держпідприємництва".