На Львівщині жінка «замовила» колишнього чоловіка

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, у серпні 2012 року працівники УБОЗ Львівщини отримали оперативну інформацію про підготовку замовного вбивства 35-річного жителя області.

Як було встановлено у процесі перевірки, позбавити життя чоловіка вирішила його колишня дружина, яка була невдоволена питаннями щодо розподілу їх спільного майна. У якості посередника для пошуку кілера, жінка звернулась до свого знайомого, який вже підшукав виконавця вбивства серед своїх приятелів.

Жінка оцінила життя чоловіка у 7 тис. доларів. Під час однієї із зустрічей замовниця передала виконавцю аванс. Решту суми вона пообіцяла передати після надання їй доказів убивства.

“Зі свого боку працівники спецпідрозділу УБОЗ провели оперативну комбінацію, в результаті якої підготували фотоматеріали з імітованого вбивства чоловіка замовниці. Їх у подальшому так званий «кілер» передав жінці, яка, вже не сумніваючись у виконаній «роботі» (на фото чоловік був зображений зі слідами насильницької смерті), передала «виконавцю» ще тисячу доларів США. Принагідно зловмисниця повідомила, що залишок грошей вона віддасть пізніше”, - інформує Відділ зв’язків з громадськістю.

Співробітники УБОЗ Львівської області 4 вересня затримали організатора замовного вбивства. За умов наявності у правоохоронців беззаперечних доказів, жінка визнала свою вину в інкримінованому їй злочині.

На сьогодні щодо вказаної жінки порушено кримінальну справу, вирішується питання про взяття її під варту.