Україна увійшла до списку 20 країн, найпривабливіших для інвесторів.

Як повідомили УНІАН у центрі новин ООН, про це повідомляється в новій доповіді Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), присвяченій інвестиційним перспективам на 2007-2009 роки, що була представлена вчора в Європейському відділенні ООН у Женеві.

Зокрема, експерти зазначають зростання потоків прямих іноземних інвестицій у світі і прогнозують, що в найближчі три роки ця тенденція зберігатиметься. Найпривабливішими для інвесторів країнами є Китай, Індія, США, Росія, Бразилія і В`єтнам.

У список 20 країн, які стануть найбільшими одержувачами прямих іноземних інвестицій у 2007-2009 рр., увійшла й Україна. Вона на 18-му місці.

Автори доповіді підготували свої висновки, базуючись на результатах опитування 192 найбільших транснаціональних корпорацій.

У доповіді повідомляється, що в цілому обсяг прямих іноземних інвестицій у 2006 році в усьому світі склав 1,3 трильйони дол. У 2005 році ця цифра дорівнювала 916 млрд. дол. Автори доповіді впевнені, що фінансова нестабільність у світі і протекціонізм у деяких країнах не зупинять цю тенденцію, і в найближчі три роки потоки прямих іноземних інвестицій будуть зростати. Експерти відзначають інтерес інвесторів, який дедалі зростає, до країн Східної Європи та СНД.