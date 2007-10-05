Українські зенітники проведуть бойові пуски на російському полігоні “Ашулук”

Сьогодні зведений зенітний ракетний полк Повітряних Сил ЗС України вилетів до Астраханської області, де на державному полігоні “Ашулук” Збройних Сил Російської Федерації здійснить бойові пуски з комплексів С-300П.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, особовий склад перевозиться двома військово-транспортними літаки Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України. На борту літаків також перевозиться зенітні керовані ракети дальньої дії С-300П та матеріально-технічні засоби для проведення навчання з бойовими пусками.

Загальне керівництво навчанням зведеного зенітного ракетного полку здійснюватиме заступник командувача Повітряних Сил ЗС України з протиповітряної оборони - начальник протиповітряної оборони генерал-лейтенант Микола БОТОВ.

На “Ашулуку” зведений зенітний ракетний полк Повітряних Сил ЗС України, до складу якого ввійшли бойові розрахунки з Васильківського та Дніпропетровського гарнізонів, виконають по два пуски по мішенях типу МР-9ІЦ та “Синиця-23”.

Прес-служба зазначає, що бойові пуски українські ракетники здійснюватимуть власними ракетами дальньої дії С-300П з наданих російською стороною комплексів. Військовослужбовці зведеного зенітного ракетного полку пройшли повноцінну фахову підготовку на навчально-тренувальному центрі Повітряних Сил ЗС України, передстрільбову підготовку в пунктах постійної дислокації і здали відповідні заліки.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2006 року зведений зенітний ракетний полк Повітряних Сил ЗС України, до складу якого увійшли бойові розрахунки з Львівщині та Криму, провів бойові пуски з комплексів С-200 та С-300 на російському полігоні “Телемба” у Читинській області.

Перші за роки незалежності України стрільби зенітних ракетних комплексів відбулися в Криму на полігоні “Чауда” у 1996 році. З того часу і до 2001 року включно такі стрільби відбувалися щорічно. На цьому полігоні “працювали” усі типи зенітних ракетних комплексів, зокрема, С-125, С-75, “Круг”, “Куб”, С-300П, С-300В1, “Бук М1” та С-200.

У 2003 році підрозділи протиповітряної оборони поновили проведення стрільб. Але відбулися вони на російському полігоні “Ашулук”. До них було залучено два зенітні ракетні полки, озброєні С-300П.