Янукович «повісив» на Колеснікова доступне житло і озадачив Попова

13:28, 06 вересня 2012
Суспільство
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Президент України Віктор Янукович призначив віце-прем'єра, міністра інфраструктури Бориса Колеснікова відповідальним за реалізацію програми "Доступне житло".

Президент УЄФА Платіні та віце-прем`єр Колесников оглядають НСК ”Олімпійський”. 27 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович заявив у своєму вступному слові на засіданні Комітету економічних реформ, що проходило в Адміністрації Президента.

"Борис Вікторович, починайте за повною програмою", - звернувся Президент до Б.Колеснікова, уточнивши, що той став більш вільним після проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу.

За словами Президента, Б.Колесніков повинен координувати свою діяльність із міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолієм Близнюком.

У ході виступу Президент також звернувся й до голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, зобов'язавши того покінчити з існуючою практикою довгобудів.

"Попов, у Києві не повинно бути довгобудів", - різко сказав Президент.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

Наприкінці серпня Б.Колесніков заявив, що перші будинки економ-класу за програмою «Доступне житло» Україна побудує за досвідом Фінляндії. За його словами, влада має намір найближчим часом визначити стандарти будівництва такого житла.

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