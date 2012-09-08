ЗМІ: Держава виділить рекордну для українського кіно суму на дитячий фільм

Про це повідомляється в статті «День кіно. Розклад на завтра», опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№31 від 7-14 вересня 2012 р.)

«Серед стрічок-претендентів на державне фінансування за результатами трьох конкурсів найдорожчим є дитячий фільм «Сурмач» Анатолія Матешка. Оскільки це дитячий проект, він фінансується державою в стовідсотковому обсязі. Бюджет фільму складає 16 млн грн», - повідомила голова Держкіно України Катерина Копилова.

А найдорожчим проектом (включаючи державне і приватне фінансування - ред.), запущеним у виробництво, є фільм Леся Саніна «Кобзарі».

«Це історія, погляд на минуле з позицій сьогоднішнього дня. Випуск цього фільму було почато в 2008 році, його бюджет складає близько 16,6 млн грн», - зазначила вона.

За словами голови Держкіно, фінансування кіногалузі України на 2012 рік становить113 млн грн на державне замовлення і 50 млн грн - на державну фінансову підтримку виробництва і розповсюдження національних фільмів. Вже наступного року будуть спроби профінансувати вітчизняний кінематограф ще краще, зауважила К.Копилова.