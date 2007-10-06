До Києва прибув один із найпровокативніших сучасних художників

Сьогодні до Києва прибув найпровокативніший сучасний художник Великої Британії Деміен ХЕРСТ.

Як повідомили УНІАН у Фонді Віктора Пінчука, художник приїхав до України на запрошення бізнесмена й мецената Віктора ПІНЧУКА на відкриття виставки REFLECTION у PinchukArtCentre.

Д.ХЕРСТ зробив революцію в британському мистецтві скульптури й досяг статусу міжнародної зірки масштабу Енді Уорхола.

У рамках цієї виставки українські глядачі зможуть побачити 6 робіт Д.ХЕРСТА, які демонструватимуться в Україні вперше: «Воскресіння», «Ісус і учні», «Неповна правда», «Святий Варфоломей, витончений біль», «Цивілізація йде за плугом» і «Аріель».

Д.ХЕРСТ прибув до України разом із відомою британською художницею Сем ТЕЙЛОР-ВУД, яка була учасницею експозиції Українського павільйону на 52-й Венеціанській Бієннале, і власником лондонської галереї White Cube Джей ДЖОПЛІН.

*** Д.ХЕРСТ народився 1965 року в Брістолі, Велика Британія. Живе й працює в Лондоні та Девоні, Велика Британія. Брав участь у багатьох групових виставках, включаючи «В мене/З мене», Центр Сучасного Мистецтва P.S.1, Нью-Йорк, США (2006); «In A-Gadda-Da-Vida», галерея «Тейт», Велика Британія, 50-а Венеціанська бієннале (2003); «Вікове місто», галерея «Тейт Модерн» (2001). Деякі персональні виставки – Музей Сучасного Мистецтва Аструп-Фернлі, Осло, Норвегія (2001); Музей образотворчого мистецтва, Бостон, США (2005) і Археологічний музей, Неаполь, Італія (2004). Одержав стипендію DAAD у Берліні в 1994 і Приз Тернера в 1995.

PinchukArtCentre (Київ, Україна) - один із найбільших центрів сучасного мистецтва в Східній Європі. Серед основних видів діяльності - проведення виставок, семінарів, майстер-класів, підтримка культурних проектів тощо. З моменту відкриття (вересень 2006 року) PinchukArtCentre провів чотири масштабні виставки: «Перші придбання», «GENERATIONS.UsA», «Вік Муніс: Експертиза» і «Око підсвідомості: вибрані фотографії з Колекції сера Елтона Джона», які відвідали понад 145 тис. осіб.

Свій другий рік роботи PinchukArtCentre відкриває виставкою REFLECTION, яка представить новітні придбання з колекції PinchukArtCentre. З 6 жовтня до 30 грудня 2007 року у відвідувачів арт-центру з`явиться можливість ознайомитися з живописом, скульптурою, інсталяціями, фотографіями й відео, створеними кращими художниками XXI століття з Великої Британії, Німеччини, Мексики, Польщі, США, України, Японії, серед яких: Деміен ХЕРСТ, Джеф КУНС, Ентоні ГОРМЛІ, Андреас ГУРСКІ, Пітер ДОЙГ, Марк КВІНН, Крістіан МАРКЛЕЙ, Такаші МУРАКАМІ, Сара МОРРІС, Габріель ОРОЗКО, Сем ТЕЙЛОР-ВУД, Петр УКЛАНСКІ, Річард ФІЛЛІПС, а також Сергій БРАТКОВ, Олег КУЛИК, Арсен САВАДОВ, Олег ТІСТОЛ, Василь ЦАГОЛОВ, Ілля ЧИЧКАН і «Сині Носи».