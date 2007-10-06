Київ будуть опалювати 2-3 дні?

Комунальні служби готові підключити Київ до теплопостачання вже 8 жовтня.

Про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО після проведеної розширеної колегії Київської міської державної адміністрації.

«Я думаю, що вже з понеділка ми будемо готові підключати всі школи, дитячі садки, лікарні, пологові будинки. А що стосується житлових будинків, то, я думаю, з 10. Але будемо дивитись по температурі. Як тільки температура знизиться, так підключимо», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він поінформував, що наближається короткострокове похолодання, після чого ніби знову буде тепла погода. Можливо, на ці 2-3 дні, за його словами, коли середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, то помешкання киян будуть опалюватись. А далі влада Києва керуватиметься погодними умовами.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що цього року готовність до опалювального сезону краща, ніж в минулому році. Всі системи будинків на сьогоднішній день заповнені водою, чого не було у минулому році, також всі теплові магістралі вже пройшли ремонти і випробування.