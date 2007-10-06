”Норильський нікель” придбав канадського виробника золота LionOre

ВАТ «Гірничо-металургійна компанія "Норильський нікель" завершив операцію з придбання 100% акцій канадського виробника золота LionOre Mining Ltd за 5,234 млрд. дол.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на повідомлення російської компанії.

"У серпні 2007 року "Норнікель" придбав додатково 46 млн. звичайних акцій компанії LionOre на загальну суму 1,190 млн. дол. В результаті цієї операції група володіє 100% статутного капіталу LionOre", - говориться в матеріалах російської компанії.

У червні 2007 року "Норнікель" придбав 90,7% звичайних акцій LionOre за 5,233 млрд. дол. Таким чином, загальна вартість операції становила 5,234 млрд. дол.

LionOre є виробником нікелю і золота в Австралії, Ботсвані та Південній Африці. У 2006 році компанія виробила більше 34 тисяч тонн нікелю і 155,2 тисячі унцій золота. Також LionOre виробляє значну кількість побічних металів, таких як мідь, кобальт і метали платинової групи.

ГМК "Норильський нікель" є однією з найбільших у світі компаній з виробництва дорогоцінних і кольорових металів. На її частку припадає більш як 20% світового виробництва нікелю, більш як 10% кобальту і 3% міді. На російському ринку на частку "Норнікеля" припадає близько 96% всього нікелю, 55% міді, 95% кобальту, що виробляються в країні.

Найбільшими акціонерами "Норнікеля" в даний час є президент холдингової компанії "Інтеррос" Володимир ПОТАНІН і президент інвестфонду "Онексим" Михайло ПРОХОРОВ.