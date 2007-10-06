У Вінниці вже відключають воду боржникам за комунальні послуги

Влада Вінниці розпочала індивідуальні відключення гарячої води у квартирах мешканців міста, які мають борги за спожиті житлово-комунальні послуги.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник мера Вінниці Іван МИХАЙЛЮК.

За його словами, гаряча вода в "будинках-боржниках" буде підключатися в індивідуальному порядку. "Перед пуском гарячої води у будинки будуть пломбувати крани у квартирах боржників", - зазначив І.МИХАЙЛЮК.

Він також повідомив, що роботи з подачі гарячої води та індивідуальне відключення боржників планується завершити до 12 жовтня 2007 року.

"Загальна кількість квартир-боржників за комунальні послуги у Вінниці становить близько 16 тис.", - додав І.МИХАЙЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, раніше мерія Вінниці звернулася в міські установи банків і поштові відділення зв’язку з проханням організувати роботу підрозділів, які займаються прийомом комунальних платежів, у вихідні дні до кінця жовтня для поліпшення ситуації з розрахунками населення за надані житлово-комунальні послуги.

Населення Вінниці становить близько 0,4 млн. осіб.