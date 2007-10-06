У Львові за підозрою у підпалі окружкому затримали двох осіб

За підозрою у скоєнні підпалу окружної виборчої комісії №112 у Львові міліцією затримано двох осіб.

Про це УНІАН повідомили у департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Встановлено, що загорання спричинила пляшка, яку закинули в приміщення через вікно.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня о 5.25 у приміщенні Личаківської райдержадміністрації Львова, де знаходиться окружна виборча комісія територіального виборчого округу №112 і де зберігалися бюлетені, спалахнув вогонь.

Двоє працівники міліції, які чергували у цьому виборчому округу, відчувши різкий запах диму, разом з охоронцем зайшли в актовий зал, де зберігалися бюлетені, й побачили полум’я. Вогонь, який встиг знищити паркет і пошкодити штори, загасили вогнегасниками. Коробки з бюлетенями залишилися не пошкодженими.

Виборчий округ №112 об’єднує виборчі дільниці Галицького, Личаківського та Сихівського районів Львова.