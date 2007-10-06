Найпопулярніші водоймища України - рейтинг склали рибалки

В рамках проведення першої Всеукраїнської екологічної громадської акції "Чисте джерело" Всеукраїнська громада рибалок визначила 26 найпопулярніших серед рибалок України водоймищ та визначить серед них найбільш екологічно чисте.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили організатори акції - Громада рибалок України та Державна гідрометеорологічна служба.

За їх даними, впродовж серпня рибалки голосували на рибальських сайтах www.fishing.kiev.ua та www.ribaki.org.ua та дзвонили на «гарячі лінії». Таким чином були визначені 26 водоймищ (по одному в кожній області), які користуються найбільшою повагою серед шанувальників рибної ловлі.

Голосування визначило такі водоймища-переможці: Київ - р. Десна. Троєщина; АР Крим - Чорне море. Набережна Ялти; Вiнницька - Озеро у м. Немировi; Волинська - р. Стир. Луцьк; Днiпропетровська - водосх. Днепродзерж., м. Верхньодніпровськ; Донецька - р. Бахмут. Артемівськ; Житомирська - р. Тетерiв, Житомир; Закарпатська - р. Уж. Ужгород; Запорiзька - водосх. Каховське, Запоріжжя; Iвано-Франкiвська - р. Бистриця Солотвинська. Ів.-Франкiвськ; Київська - Канiвське вдсх. смт Українка; Кiровоградська - Кременчуцьке вдсх. Свiтловодськ; Луганська - р. Сiверський Донець, Лисичанськ; Львiвська - р. Днiстер, Самбiр; Миколаївська - р. Пiвденний Буг. смт Нова Одеса; Одеська - р. Дунай, м. Вилкове; Полтавська - р. Хорол. Миргород; Рівненська - р. Устя. Рiвне; Сумська - р. Сула. смт. Недригайлiв; Тернопiльська - р. Днiстер, м. Залiщики; Харкiвська - р. Сiверський Донець, м. Ізюм; Херсонська - р. Днiпро, Нова Каховка; Хмельницька - Днiстровське вдсх. с.Устя; Черкаська - Гирло р.Рось (Хрещатик); Чернiгiвська - р. Десна, Чернігів; Чернiвецька - р.Прут. Чернiвцi.

У кожному з цих водоймищ взяті проби для визначення якості води й її відповідність екологічним нормам кожного з цих 26 прісноводних водоймищ.

За словами заступника директора Центральної геофізичної обсерваторії Державної гідрометеорологічної служби Леоніда ТАБАЧНОГО, така репрезентативна вибірка водойм за уподобаннями рибалок проводиться вперше. "Але саме вона дасть об’єктивну картину чистоти водних джерел у регіональному розрізі". Л.ТАБАЧНИЙ обіцяє, що результати перевірки води з водоймищ, обраних рибалками, будуть оприлюднені через 3 тижні.

"Наступним кроком, за результатами перевірки водойм Громада рибалок України планує створити найбільш об’єктивну «Риболовну карту України", - повідомили організатори.