У Львові поранили підприємця та відібрали у нього 50 тис. дол.

Міліція затримала нападника, який вчора у Львові поранив з пістолета громадянина та відібрав у нього 50 тис. доларів США.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, за даними правоохоронців, 42-річний директор одного з ТОВ у Львові звернувся до міліції о 13.20 із заявою, що декілька хвилин тому на вулиці двоє невідомих під загрозою пістолета відібрали в нього барсетку, у якій знаходилися 50 тис. дол. Під час спроби чоловіка самотужки затримати правопорушників один з них пострілом поранив його в голову. Злочинці з місця події втекли.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано одного з нападників, 28-річного жителя одного з сіл Пустомитівського району Львівської області, без постійного місця роботи. У нього вилучено незареєстрований спецзасіб “ПГШ-790”, призначений для стрільби гумовими кулями. Вживаються заходи щодо розшуку та затримання співучасника злочину та викраденого.

Потерпілого госпіталізовано.