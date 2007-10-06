Довгий каже, що Черновецький майже продав ”Криворіжсталь”

За півтора роки роботи команди Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО бюджет Києва збільшений з 7 до 17 мільярдів гривень. Про це заявив заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Інтер».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, за його словами, таке вагоме збільшення бюджету було досягнуто в досить складних умовах, коли деякі політичні сили заважали працювати, «активно вриваючись в сесійну залу, вириваючи картки для голосування, вносили деструктив в діяльність міської ради». Секретар Київради підкреслив, що збільшення бюджету Києва на 10 млрд. грн. можна порівняти в загальнодержавному масштабі з продажем «Криворіжсталі».

О.ДОВГИЙ також категорично спростував звинувачення політичних опонентів в нібито непрозорому прийнятті земельних рішень на пленарному засіданні сесії Київради 1 жовтня. Він зазначив, що більше 400 осіб, які одержали землю, «роками оббивали пороги колишнього мера і його заступників, але так і не змогли одержати те, на що мали законне право».

О.ДОВГИЙ також розповів про принциповість Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в питаннях землевідведення: «Принципова різниця між Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і тими, хто його критикує, у тому, що, коли приходять до нього в кабінет і говорять: «Я був 61-м, хто за тебе голосував на першому засіданні, чому ж мені не можна?», Леонід Михайлович відповідає: «Не можна, тому що це не твоє і не моє, а міське, і віддати тобі я цього не можу».

«Раніше чиновники бюджет міста сприймали як «корито», як єдине джерело збагачення. Сьогодні вже такого немає, тому що бюджет Києва - це надбання всіх киян. Ви смієтеся над соціальними доплатами тому, що вам не зрозуміти - в столиці живуть сотні тисяч людей, для яких ці 100-200 грн. є вирішальними. Чому так вийшло - це вже питання до політиків, які приймають глобальні для країни рішення», - зазначив, зокрема, О.ДОВГИЙ.

Звертаючись до своїх опонентів в залі, секретар Київради закликав їх до конструктивної роботи на благо киян. «Якщо вам вдасться домовитися про те, що у вас всього досить і час вже подумати не про свої особисті амбіції, не про посади, не про особисті бюджети, а про киян, то я упевнений, що вам все вдасться. А від того, що зараз ви займатиметеся голим критиканством, грошей у людей не додасться. Не треба скликати позачергові сесії, приходьте хоча б на чергові з конкретними пропозиціями», - заявив О.ДОВГИЙ.