У Черновецького такий вираз обличчя, ніби під ним щось хитається

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що його не можуть зняти згідно законодавства з посади голови міськадміністрації і всі розмови про це називає «байками».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи розмови про те, що після виборів нібито «крісло під ним захиталося» і з`явилося багато претендентів на його місце.

«Якщо ви по виразу мого обличчя бачите, що щось хитається, то мені дивно це чути, - усміхаючись, з гарним настроєм сказав журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. – Це байки».

Він ще раз підкреслив, що його обрали кияни і на відміну від інших міст, згідно законодавства, зняти його з посади голови міської адміністрації неможливо, оскільки є відповідне рішення Конституційного суду.

«І я суміщаю дві посади – київського міського голови з 500 тис. людей, які підтримали мене на виборах, і одночасно голови КДМА», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.