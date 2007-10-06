У Вінниці збираються створити комунального монополіста?

Виконавчий комітет Вінницької міської ради планує об`єднати в одне підприємство всі міські теплокомунальні підприємства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.

За його словами, таке об`єднання дасть змогу місту оптимізувати роботу міської теплокомунальної енергетики, знизивши витрати на їхню експлуатацію та встановивши єдині тарифи для різних категорій споживачів, незалежно від їх місця розташування.

В.ГРОЙСМАН також вважає, що об`єднання міських теплокомуненерго дасть змогу збільшити обсяги їх фінансування для технічного переоснащення й вивести на стабільну беззбиткову роботу.

Довідка УНІАН. Теплопостачанням і гарячим водопостачанням у Вінниці займаються: підприємство "Вінницяміськтеплокомуненерго" (63% споживачів), державне підприємство "Вінницькі теплові мережі" (20%), "Теплокомуненерго-Маяк" (10%), підприємство "Моріс", котельня "Вінницького заводу тракторних агрегатів", котельня об`єднання "Хімпром", котельня "Вінницької підшипникової компанії" і компанія "Інтергалка".

Населення Вінниці становить близько 0,4 млн. осіб.