Голод і наркотики – майже одне і те ж саме?

У Франції відкрили механізм виникнення анорексії.

Французькі вчені дійшли висновку, що стан перманентного голоду, який відчувають хворі на анорексію, діє на людський мозок подібно до наркотичного сп`яніння.

У перекладі з латини слово «анорексія» означає «відсутність поривів до їжі» - втрата апетиту і відчуття голоду. Це важке захворювання, яке характеризується неадекватною харчовою поведінкою – добровільною відмовою від їжі. Порушення, що виникають в результаті цієї хвороби, зачіпають психіку, гормональну і обмінну сфери організму. Захворювання часто призводить до летального результату. На певній стадії лікування стає неможливим.

Голод і вживання екстазі, вважають французькі вчені, схоже подразнюють центри контролю апетиту і центри задоволення, які знаходяться в мозку. Виходить, що до голоду звикаєш, як і до наркотиків, утворюється справжня залежність.

РБК daily