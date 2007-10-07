В українських школах пропонують ввести... трансцендентальну медитацію

Директор Школи Махаріши Епохи Просвітлення доктор Ешлі ДІНС виступає за введення в українській системі освіти трансцендентальної медитації.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Е.ДІНСА, сучасна система освіти не цілісна, і дає лише фрагментарні знання, таким чином, мозок людини розвивається частково. При цьому, зазначив він, від великої кількості інформації, яка нас оточує, людина потерпає від стресу, який руйнівно діє на структуру мозку і його функціонування. На думку Е.ДІНСА, ефективнішою є система освіти на основі свідомості, мета якої – розкрити генія в будь-якому учні. За словами Е.ДІНСА, освіта із застосуванням трансцендентальної медитації сприяє гармонізації людини, учні стають спокійнішими і краще вчаться.

Е.ДІНС, який вже 15 років очолює Школу Махаріши, зазначив, що завдяки введенню в навчальному закладі 10-15 хвилинної вранішньої трансцендентальної медитації його учні досягли за декілька років значних успіхів в отриманні освіти і показали кращі результати, які не можна порівняти з результатами жодної іншої школи світу.

Також Е.ДЕНС повідомив, що він впродовж тижня їздив Україною, зокрема, відвідав Київ, Тернопіль, Херсон, Харків. І під час туру зустрічався з директорами українських шкіл, які висловили свою зацікавленість в даній методиці. За словами Е.ДЕНСА, зараз у регіонах працюють представники школи Махаріши, які готові почати навчання, і Е.ДЕНС висловив надію, що через кілька тижнів деякі українські школи почнуть застосовувати методику Трансцендентальної медитації.