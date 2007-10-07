Ющенко привітав гурт «Піккардійська терція» з 15-річчям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав вокальний колектив «Піккардійська терція» з 15-ю річницею створення гурту.

“Ціную ваш внесок у розвиток української культури, унікальну вокальну традицію та служіння благородній справі єднання суспільства навколо неповторного пісенного мистецтва – животворного джерела духовності нації”, йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА, повідомляє прес-служба Президента.

За словами глави держави, висока виконавська майстерність і своєрідний стиль «Піккардійської терції» заслужили прихильність багатьох шанувальників сучасної естрадної музики.

В.ЮЩЕНКО впевнений, що “на найвищу похвалу заслуговують ваші зусилля, спрямовані на достойну презентацію України в світовому культурному просторі”. “Нехай і надалі кожен ваш концерт буде святом натхнення та віртуозності”, - побажав Президент.

***7 жовтня львівський колектив акапельної музики “Піккардійська терція” проведе у палаці „Україна” в Києві концерт, присвячений 15-річчю творчої діяльності.

За 15 років музиканти написали майже 300 пісень. Гастролювали в Польщі, Канаді, Іспанії, Німеччині, США, Італії, Франції.