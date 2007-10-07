Вночі зіткнулися вантажний і пасажирський потяги, загинув працівник станції

Сьогодні вночі, о 00.35, за чотири кілометри від станції Верхівці в Дніпропетровській області сталося зіткнення пасажирського потягу № 39 «Севастополь-Київ» з товарним поїздом, вантаженим вугіллям.

Як повідомив кореспондентові УНІАН черговий Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті аварії загинув працівник станції, інших жертв немає.

В результаті зіткнення потягів також пошкоджено 50 м залізничного полотна.

Поїзди, що прямують з Сімферополя, Севастополя, Маріуполя, Донецька, скеровані в об`їзд, і спізнюються до Києва на кілька годин. Зокрема, прибуття поїздів з Маріуполя затримується на три години, з Донецька - на 4,5, з Сімферополя - на 6 і з Севастополя - на 7 годин.