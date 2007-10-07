Ющенко скористався Інтернетом, щоб привітати освітян

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав працівників освітянської галузі з професійним святом – Днем працівників освіти, яке відзначається сьогодні.

У своєму вітанні, розміщеному на офіційному сайті Президента, В.ЮЩЕНКО висловив щиру вдячність педагогам “за вагомий внесок у розбудову нашої державності, за те, що виховуєте у підростаючого покоління любов до рідної землі, почуття національної гідності та відданості Батьківщині”.

Президент у своєму вітанні висловлює переконання, що “спільними зусиллями ми забезпечимо поступальне оновлення галузі, впровадимо сучасні інформаційні та педагогічні інновації, підвищимо соціальний статус освітян. Консолідація суспільства сприятиме плеканню добре ерудованих, свідомих і талановитих громадян, здатних реалізовувати стратегічні завдання розвитку України”.

“Нехай ваша невтомна праця і посіяні зерна добра та знань проростуть щедрим урожаєм, а успіхи ваших учнів множаться і приносять вам душевне задоволення”, - цитує прес-служба словам Президента.

В.ЮЩЕНКО побажав освітянам міцного здоров`я, віри в свої сили, вагомих здобутків у повсякденній праці, родинного щастя і добра.