Укрзалізниця повідомила подробиці нічного зіткнення поїздів

Ніхто з пасажирів поїзда № 39 сполученням “Севастополь-Київ” не постраждав внаслідок залізничної аварії на станції Верхівцеве у Дніпропетровській області. Про це йдеться у повідомленні управління взаємодії з засобами масової інформації Державної адміністрації залізничного транспорту України, переданому УНІАН.

Як зазначається у повідомленні, внаслідок зіткнення смертельно травмовано складача поїздів, постраждалих та жертв у пасажирському поїзді немає. На даний момент ніхто з пасажирів зі скаргами та за медичною допомогою не звертався.

Як повідомляється, після зіткнення зійшли з рейок три вантажні вагони у маневровому поїзді, один перекинувся на бік. Також зійшли з рейок, але не перекинулись, два локомотиви пасажирського поїзда.

Рух пасажирських поїздів виконується через ст. Приворот, Савро, П’ятихатки.

Ремонтні роботи виконують два відновлювальних поїзди станцій П’ятихатки та Дніпропетровськ. На 13.00 год. піднято один локомотив пасажирського поїзда та три вантажні вагони. Пасажирський поїзд №39 після заміни локомотивів був відправлений за призначенням, і о 13.04 прибув до Києва.

Попередня причина зіткнення – проїзд пасажирського поїзда на заборонений сигнал. На місці події працює спеціальна комісія разом із представниками правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, о 00.34 на станції Верхівцеве Придніпровської залізниці сталося зіткнення пасажирського поїзда № 39 сполученням Севастополь-Київ з маневровим складом із 36 вантажних вагонів. У результаті аварії загинув працівник станції, інших жертв немає.

В результаті зіткнення двох потягів було пошкоджено 50 м залізничного полотна.

Потяги, що прямують з Сімферополя, Севастополя, Маріуполя, Донецька, були відправлені в об`їзд, і спізнювалися до Києва на кілька годин. Так, прибуття потягу з Маріуполя затримувалося на 3 години, з Донецька - на 4,5, з Сімферополя - на 6 годин і з Севастополя - на 7 годин.