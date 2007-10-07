Газпром: ціни на газ для України будуть справедливими і ринковими

Перший віце-прем`єр російського уряду, голова ради директорів "Газпрому" Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що ціни на газ для України будуть справедливими і ринковими. Як повідомляє РІА “Новости”, про це керівник «Газпрому» сказав в інтерв`ю підсумковій програмі "Время" на Першому каналі.

Д.МЕДВЕДЄВ переконаний, що питання ціни паливо, що поставляється Україні, не повинне провокувати політичних дискусій. "Це суто договірне, економічне питання", - підкреслив керівник «Газпрому».

За його словами, ціни визначатимуться відповідно до наявного ринкового механізму ціноутворення. "Так, як це робиться стосовно всіх наших партнерів. Ці ціни будуть справедливі і ринкові", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Торкаючись боргу України за спожитий газ, Д.МЕДВЕДЄВ, сказав: "Це питання буде вирішене тоді, коли Росія одержить гроші". "Нашим партнерам час звикнути до думки, що за газ треба платити. Платити вчасно і відповідно до укладених контрактів", - сказав керівник «Газпрому».

При цьому Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що «Газпром» - не бездонна бочка і не може закривати одні програми іншими». «Якщо наші партнери нам не платять, то ми просто змушені шукати інші механізми фінансування. І це погано для бюджету такої великої компанії як "Газпром", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" 2 жовтня заявив, що скоротить постачання природного газу для України в разі непогашення заборгованості в розмірі понад 1,3 млрд. дол., який накопичила українська сторона.

Уряд України, в свою чергу, спростував інформацію про борг України перед Росією, заявивши, що борг не є державним, а сума боргу перебільшена. Ю.БОЙКО заявив, що насправді йдеться про борг не України, а посередників - "РосУкренЕрго" і "УкрГазЕнерго".

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує у вівторок, 9 жовтня, під час візиту в РФ обговорити зі своїм російським колегою Віктором ЗУБКОВИМ ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, що "Газпром" через свою дочірню компанію ООО "Газпром експорт" купує газу, що видобувається в Туркменістані, Узбекистані і Казахстані і продає його компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), 50% акцій якого належить "Газпрому". RosUkrEnergo доставляє центральноазіатський газ до кордону Росії з Україною і на кордоні перепродує його ЗАТ "Укргаз-енерго". Ця компанія частину одержаного від RosUkrEnergo газу поставляє кінцевим українським споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого забезпечення паливом теплопостачальних підприємств і бюджетних установ.