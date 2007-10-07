Березовський особисто спіймав Абрамовича, щоб вручити повістку до суду

Борис Березовський особисто вручив Роману Абрамовичу повістку до суду, пише в неділю британська газета The Daily Mail. За даними видання, Березовський вважає, що його колишній партнер у трьом великих російських компаніях залишився винен йому близько п`яти мільярдів фунтів стерлінгів. Британська судова система дозволяє такі повістки вручати власноруч, щоб прискорити процес, проте Березовському не вдавалося зробити цього вже біля півроку.

Як зазначає газета, те, що відбувалось у п`ятницю на одній з вулиць Лондона, скоріше нагадувало сцену з детектива, ніж процесуальну формальність. Березовський, здійснюючи покупки в магазині Dolce & Gabbana, побачив у сусідньому магазині Hermes Абрамовича, і негайно послав своїх охоронців по необхідні папери в лімузин. Після цього Березовський пішов у магазин, але охоронці Абрамовича йому перешкодили. Поки відносини з ними з`ясовували охоронці Березовського, тому вдалося пройти до колишнього партнера.

Березовський простягнув Абрамовичу документи, сказавши: "У мене для тебе подаруночок. Це тобі від мене", пише Daily Mail. Проте Абрамович забрав руки за спину, і документи впали на підлогу.

Усе це було зазнято камерою відеоспостереження магазину, і за двадцять хвилин адвокати Березовського зажадали запис, щоб надати його як доказ Верховному судові, де розглядатиметься позов.

В інтерв`ю ізраїльському інформаційному агентству "Курсор" Березовський підтвердив, що викладене газетою справді мало місце. Олігарх пояснив, що справа стосується трьох компаній - ОРТ, "Сибнефть" і "Російського алюмінію". За його словами, суть позову в тому, що "Абрамович разом з Путіним і Волошиним шляхом шантажу та інших протиправних дій відлучили мене від законного бізнесу". Коментарів від прес-служби Абрамовича одержати не вдалося, зазначає "Курсор".

У липні 2005 року Березовський заявляв, що він і Бадрі Патаркацишвілі одержали приблизно по одному мільярду доларів від продажу Роману Абрамовичу своїх часток у "Сибнефти", "Російському алюмінії" і ОРТ. Позов до Абрамовича у Великобританії він почав готувати тоді ж, вважаючи, що ця сума значно нижча за реальну вартість проданих паперів.

Лента.ру