VIP-публіка спустилася до соляної шахти слухати музику (фото)

6 і 7 жовтня у виробці соляної шахти ВО "Артемсіль" заввишки в 28 метрів, завдовжки в 120 і завширшки 12, розташованої на глибині 288 метрів під Соледаром Донецької області відбулися концерти класичної музики, повідомляє газета "Сегодня".

Цьогоріч, вже вчетверте оцінити неперевершено чисте звучання класичної музики в соляній шахті зібралося близько 350 шанувальників. До виступу музиканти готувалися ретельніше, ніж зазвичай. Низька температура, висока вологість і специфіка концертного приміщення примушують інструменти звучати зовсім інакше.

Симфонічним оркестром донецької філармонії керував диригент Вольфрам Розенберг, також виступав квартет з Франції. Крім класичних творів меломани насолоджувалися віденською кавою і фуршетом.

"Там було все!", - з апетитом згадували учасники дійства. Вартість квитка на один день фестивалю була солідною - близько 300 євро, а вся програма фестивалю плюс VIP-бенкет - 1000 євро.

Серед слухачів класичної музики було багато зарубіжних гостей. Втім, для них цей світський раут був не стільки естетичною насолодою, скільки розширенням можливостей власного бізнесу.

Організатори соляної симфонії сподіваються, що після четвертої вдалої спроби, цей ексклюзивний підземний концерт стане для Донеччини традиційним.

Фото Олександра Синиці / УНІАН