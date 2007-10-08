VIP-публіка спустилася до соляної шахти слухати музику (фото)
Фестиваль у Соледарі стає традиційним
6 і 7 жовтня у виробці соляної шахти ВО "Артемсіль" заввишки в 28 метрів, завдовжки в 120 і завширшки 12, розташованої на глибині 288 метрів під Соледаром Донецької області відбулися концерти класичної музики, повідомляє газета "Сегодня".
Цьогоріч, вже вчетверте оцінити неперевершено чисте звучання класичної музики в соляній шахті зібралося близько 350 шанувальників. До виступу музиканти готувалися ретельніше, ніж зазвичай. Низька температура, висока вологість і специфіка концертного приміщення примушують інструменти звучати зовсім інакше.
Симфонічним оркестром донецької філармонії керував диригент Вольфрам Розенберг, також виступав квартет з Франції. Крім класичних творів меломани насолоджувалися віденською кавою і фуршетом.
"Там було все!", - з апетитом згадували учасники дійства. Вартість квитка на один день фестивалю була солідною - близько 300 євро, а вся програма фестивалю плюс VIP-бенкет - 1000 євро.
|Диригент Вольфрам Розенберг (Німеччина) та оперна співачка, сопрано Казаріна Кореззі (Румунія)
|Диригент Вольфрам Розенберг (Німеччина) та оперна співачка, меццо-сопрано Олена Суворова
|Виставка живопису
Організатори соляної симфонії сподіваються, що після четвертої вдалої спроби, цей ексклюзивний підземний концерт стане для Донеччини традиційним.
Фото Олександра Синиці / УНІАН