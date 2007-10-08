УкрГаз-Енерго висмоктала усі прибутки з Нафтогазу?

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" у двічі скоротила свою прибутковість за підсумками першого півріччя 2007 року.

У цей же час монопольний постачальник газу "УкрГаз-Енерго" стрімко примножує свої заробітки, пише "Дело", посилаючись на ексклюзивні дані по фінансових показниках НАК "Нафтогаз України" і її дочірнього підприємства "УкрГаз-Енерго".

За шість місяців 2007 року НАК "Нафтогаз України" отримала 9,4 млрд. грн. чистого доходу, що більш ніж у двічі менше, ніж у "УкрГаз-Енерго" (19,1 млрд. грн.). Для порівняння, у першій половині 2006 року доходи "Нафтогаза" склали 20 млрд. грн.

Різко упав у НАК і чистий прибуток. У січні-червні 2007 року він склав усього 0,3 млрд. грн., тоді як за підсумками усього минулого року "Нафтогазу" вдалося одержати 2 млрд. грн.

Причина таких змін у тому, пише видання, що "УкрГаз-Енерго" за півтора роки відібрало в "Нафтогазу" найбільш платоспроможних клієнтів.

Падіння фінансових показників НАК збігається з приходом на посаду міністра палива й енергетики Юрія Бойка. З огляду на жалюгідний стан колись найприбутковівшої компанії країни, керівництво ПЕК вирішило погашати 1,3 млрд. дол. боргів перед російським "Газпромом" газом, що був накопичений в українських підземних сховищах.

"Нафтогаз України" погіршує свої фінансові показники синхронно з їхнім поліпшенням у "УкрГаз-Енерго". І ця тенденція збігається з приходом у серпні 2006 року уряду Віктора Януковича, відзначає видання.

В другому півріччі 2006 року "Нафтогаз" різко знизив свою прибутковість – у цей період вона склала 2,2 млрд. грн., тоді як у перші шість місяців року дохід компанії дорівнював 20 млрд. грн. У цей же час фінансові показники "УкрГаз-Енерго" росли в прямій залежності від погіршення справ у НАК "Нафтогаз".

У 2007 році НАК продовжила тенденцію передачі заробітку, йдеться в статті.

Якщо в 2006 році чистий дохід і прибуток "Нафтогазу" перевищували ці показники "УкрГаз-Енерго", то в першому півріччі 2007 року "УкрГаз-Енерго" майже в 2 рази випередило НАК по дохідності й прибутковості.

При цьому "Нафтогаз" виявився винен "УкрГаз-Енерго" понад 0,5 млрд. дол. і передав "УкрГаз-Енерго" найбільш платоспроможну частину споживачів газу – промислові підприємства.

Ситуація загострилася 1 жовтня, коли "Газпром" заявив про те, що Україна винна за газ 1,3 млрд. дол. Пізніше виявилося, що це заборгованість RоsUкrеnеrgо.

Борг "Газпрому", незважаючи на те, що вже пройшло 5 днів з відведених росіянами 30, погашати не почали. "Нафтогаз", як і "УкрГаз-Енерго", додаткових кредитів не залучали – а іншого шляху для закриття заборгованості немає, зазначає видання.

У понеділок у Москві відбудеться друга зустріч міністра палива й енергетики Юрія Бойка з головою "Газпрому" Олексієм Міллером із приводу врегулювання газового боргу RоsUкrеnеrgо.

Під час попереднього візиту в Москву 3 жовтня Юрій Бойко пообіцяв, що уряд Януковича візьме контроль за погашенням цього боргу на себе.

Українська правда