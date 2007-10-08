Прокуратура Києва хоче таки засудити Курочкіна посмертно

Прокуратурою міста Києва внесено апеляцію на вирок Святошинського районного суду столиці, яким російського бізнесмена Максима Курочкіна, обвинуваченого у вимаганні, виправдано у зв’язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, в апеляції порушується питання про скасування вироку через його необгрунтованість.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 року російський бізнесмен М.Курочкін був затриманий у міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, М.Курочкін підозрювався у причетності до скоєння двох злочинів, передбачених ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжним заходом для М.Курочкіна утримання під вартою строком на два місяці.

18 січня 2007 р. цей же суд подовжив ще на місяць арешт М.Курочкіна.

У лютому Головне слідче управління УМВС України у м. Києві та прокуратура передали до Святошинського райсуду кримінальну справу стосовно М.Курочкіна за вимагання грошей.

27 березня в Києві під час конвоювання біля будівлі Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену стосовно М.Курочкіна за фактом здирництва, підсудний був застрелений, також було поранено співробітника конвою.

24 вересня Святошинський райсуд визнав М.Курочкіна невинним у скоєнні злочину, повідомив його адвокат Василь ДІДЕНКО.