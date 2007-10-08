За борги Газпром може ”підчистити” газові сховища України?
У компанії відмовляються від коментарів
Останній конфлікт між ВАТ "Газпром" і Україною з приводу газових боргів на 1,3 млрд. дол. частково викликаний світовим дефіцитом ліквідності.
Про це пише Financial Times з посиланням на компанію "УкрГаз-Енерго", повідомляє Українська правда.
"УкрГаз-Енерго" пояснює нездатність заплатити за імпорт газу складнощами з одержанням кредитів на нестабільних міжнародних ринках.
За словами прес-секретаря компанії Віталія Кисіля, її борги зросли до 1 млрд. дол. Ситуацію погіршують неповні розрахунки з боку "Нафтогаза України".
"УкрГаз-Енерго" сподівається одержати короткострокове фінансування для оплати боргів.
"Ми очікуємо поліпшення умов на міжнародних кредитних ринках у найближчому майбутньому і сподіваємося дістати кошти для виплати боргів", - сказав Кисіль.
За словами джерел, близьких до компаній, "Газпром" може погодитися на угоду, узявши замість грошей частину запасів газу в підземних сховищах.
Спостерігачі відзначають, що ці кроки дадуть "Газпрому" додаткові важелі впливу на Україну в можливих конфліктах, тому що російська компанія зможе скорочувати постачання в Україну, підтримуючи при цьому потік газу в Європу на постійному рівні за рахунок цих резервів.
"Без сумніву такий сценарій погіршить переговорні позиції України", - каже колишня голова "Нафтогазу України" Олексій Івченко, що близький до президента Віктора Ющенка.
Прес-секретар "Газпрому" Сергій Купріянов відмовився від коментарів з приводу можливості такої угоди.