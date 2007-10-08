Ірина Білик 25 жовтня виходить заміж (фото з нареченим)

"Наше весілля відбудеться на Кубі в Гавані 25 жовтня. Ми нічого не беремо з Києва: ні суконь, ні обручок... Все будемо купувати там. Весілля пройде за кубинськими традиціями та, якщо чесно, я ще не зовсім уявляю, як виглядає костюм кубинської Розіти", - поділилася Ірина Білик з ТаблоIDом.

Наречений співачки - її партнер по "Танцях із зірками" Дмитро Дікусар. А замість весільної подорожі, парочка махне в концертне турне. "Відразу після повернення ми з Дмитром Дікусаром поїдемо у концертний тур "Мы будем вместе". Тож мене і Діму шанувальники зможуть побачити на сцені вже у новій якості", - продовжує Білик.

"І вже потім, у грудні, коли тур закінчиться, відбудеться паті з нагоди нашого весілля для друзів. На цій вечірці я вже буду у весільній сукні від Сергія Єрмакова", - анонсує подію поп-зірка.

"Але побачити це вбрання можна буде вже 16 жовтня на благодійному показі "Анти-СНІД", де дизайнери представлять свої весільні сукні. Я буду особисто представляти свою сукню на подіумі. Єрмаков обіцяє, що це буде щось грандіозне!" – розповіла Ірина Білик.

Крім того, для закоханих намічається ще одне свято – день народження нареченого. За день до весілля, 24 жовтня Дікусару виповниться 22 роки (Ірині Білик - 37 років)

Фото з сайту ТаблоID.