Заарештували колишнього охоронця Кушнарьова

Ігор Бударний, колишній охоронець Євгена Кушнарьова, заарештований. Про це «Медіапорту» повідомив начальник ГУ МВДУ в Харківській області Станіслав Кріжановський.

Як повідомлялося раніше, Бударний зараз перевіряється правоохоронцями на причетність до трьох вибухів: у березні 2006-го біля офісу Партії регіонів (в мить, коли звідти виходив Євгеній Кушнарьов), в січні 2007-го біля готелю «Національ» і в червні 2007-го біля міськради (обидва рази вибуховий пристрій спрацював нееподалік від секретаря міськради Геннадія Кернеса).

За словами Станіслава Кріжановського, суд також продовжив термін затримання іншому підозрюваному, який може бути причетний до вибухів.

Станіслав Кріжановський також повідомив, що внутрішнє розслідування не підтвердило заяву В’ячеслава Гаркавих про те, що вночі в камеру до Бударного з дозволу заст. начальника УВС області Віктора Дятлова приходили сторонні (секретар міськради Геннадій Кернес з охоронцями).

«Внутрішнє розслідування за заявою Гаркавих проводилося спільно силами управління внутрішньої безпеки, штабу і управління громадської безпеки. Підтвердження слів Гаркавих немає», - сказав Кріжановський.