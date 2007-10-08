Земля в передмісті Києва дорожчає (огляд за тиждень)

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 1 по 7 жовтня зросла на 1,24% (на 69 дол.) - до 5 тис. 603 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

За даними компанії, зростання вартості земельних ділянок спостерігалося в Києво-Святошинському - на 99 дол., до 9 тис. 019 дол., Обухівському - на 103 дол., до 7 тис. 331 дол./сотка, Бориспільському - на 43 дол., до 5 тис. 730 дол./сотка, Броварському - на 51 дол., до 4 тис. 588 дол./сотка, Васильківському - на 3 дол., до 4 тис. 298 дол./сотка, Макарівському - на 48 дол., до 2 тис. 251 дол./сотка, Кагарлицькому районах - на 36 дол., до 1 тис. 457 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі зафіксовано у Вишгородському - на 71 дол., до 5 тис. 473 дол./сотка, і Баришевському районах - на 24 дол., до 853 дол./сотка.

Вартість земельних ділянок залишилася на колишньому рівні у Фастівському (1 097 дол./сотка.) і Бородянському (2 362 дол./сотка) районах.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 48%, Бориспільському - 12%, Васильківському - 12%, Києво-Святошинському - 7%, Броварському - 11%, Обухівському - 3%, Бородянському - 1%, Вишгородському - 3%, Кагарлицькому - 0,7%, Баришевському - 2%, Фастівському районі - 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 24 по 30 вересня зросла на 0,24% (на 13 дол.) - до 5 тис. 534 дол. за сотку.