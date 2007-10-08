12 жовтня у Києві буде до 2° морозу

Завтра в Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів. У південній половині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у Криму та Приазов`ї 10-15°; вдень 11-16°, у південній частині 17-22°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 10-11 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі в західних, північних та центральних областях 0-5° тепла, на решті території 4-9°, на узбережжі морів до 14°; вдень у північній частині 10-15°, на решті території 13-18°, на крайньому півдні до 21° (в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла).

12-13 жовтня у північних, 13 жовтня і у східних (вночі і у західних та центральних) областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів. Температура у південній частині вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів до 12-14°; вдень 11-17°, в Криму 14-19°; на решті території вночі 0-6° тепла, 12 жовтня місцями 1-3° морозу, вдень 5-11° тепла, 12 жовтня, окрім північних областей, 9-14°.

14-18 жовтня переважно без опадів, лише 15 жовтня вдень у північних областях, 16 жовтня у північно-східній половині України, а 17 жовтня вночі на крайньому сході невеликі та помірні дощі. Температура у південній частині вночі 2-8° тепла, місцями 0-2° морозу, вдень 12-17° тепла; на решті території вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 6-12° тепла, у західних областях 9-15°.

У Києві та області 9 жовтня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 12-14°; по області вночі 4-9°, вдень 11-16°.

10-11 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

12-13 жовтня часом невеликий дощ, лише вночі 12 жовтня без опадів. Температура вночі 12 жовтня від 3° тепла до 2° морозу, 13 жовтня 1-6° тепла; вдень 5-11° тепла.