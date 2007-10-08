4 чоловіки на краденій Таврії врізалися у дитячий майданчик (уточнена)

У Криму в селищі Молодіжне Сімферопольського району 11 невідомих викрали автомобіль «Таврія».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державтоінспекції Криму.

Утім, за даними правоохоронців, «стан» викрадачів не дозволив довести задуману ними справу до кінця - автомобіль врізався в майданчик дитячого садка.

«На великій швидкості автомобіль втратив керування і, пробивши огорожу, в`їхав на територію дитячого садка, врізавшись у дитячі спортивні сходи на дитячому майданчику. На щастя, це сталося вночі, і на території цього садка не було дітей», - зазначили в ДАІ.

Для того, щоб «замести сліди», викрадачі підпалили автомобіль прямо на місці аварії - на дитячому майданчику.

На даний момент один з підозрюваних в угоні і підпалі автомобіля вже затриманий співробітниками ДАІ. Ведеться слідство.