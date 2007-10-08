Чи потрібен українцю пістолет?

Міжнародна громадська організація «Міжнародна антитерористична єдність» виступає за надання громадянам права на придбання зброї для самозахисту, захисту свого майна та життя інших громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію висловили сьогодні члени організації під час круглого столу в Києві на тему «Чи потрібен Україні «Закон про зброю».

Як зазначив почесний президент МГО «Міжнародна антитерористична єдність» Василь КРУТОВ, в цілому в усьому світі застосування зареєстрованої зброї було визнано неправомірним менш ніж у півтора відсотка випадків.

Крім того, зауважив він, людина, яка має зареєстровану зброю, «десять разів подумає, перш ніж її застосувати».

Водночас В.КРУТОВ нагадав, що, відповідно до статичних даних МВС України, 90% убивств відбуваються із застосуванням так званих «побутових засобів», а саме ножів, сокир тощо.

На переконання учасників круглого столу, недосконалість нормативного врегулювання питань виробництва, володіння, зберігання, користування та розповсюдження зброї, боєприпасів, а також відсутність правового забезпечення режиму контролю в зазначеній сфері призводить до погіршення стану оперативної обстановки в Україні та вчинення резонансних злочинів.

Також, зазначають учасники засідання, не гарантується повною мірою конституційне право громадян на захист свого життя, здоров’я, власності та охорона громадського порядку. Тоді як у більшості європейських країн, в тому числі в ряді країн СНД, громадяни мають право на придбання короткоствольної вогнепальної зброї, зброї травматичної дії, електрошокових пристроїв, громадяни України обмежені у виборі лише газовою зброєю.

У зв’язку з цим учасники круглого столу пропонують як перший крок у напрямку легалізації продажу зброї переглянути постанову Кабінету міністрів України, видану в 1993 році, стосовно придбання та використання спецзасобів, особливо для виконання функцій з охорони та безпеки життя, майна громадян.

Разом із тим, учасники круглого столу вважають, що перевагу в отриманні права на зброю повинні мати представники недержавного сектору безпеки (охоронні підприємства, служби безпеки суб’єктів господарювання), а працівники цього сектору до отримання дозволу на придбання зброї мають пройти відповідні перевірки в медичних установах та МВС, яке в подальшому безпосередньо має здійснювати контроль за діяльністю цих осіб.

Відтак, учасники круглого столу пропонують МВС створити робочу групу при координаційній раді міністерства для розробки відповідних механізмів здійснення контролю за отриманням зброї, започаткування системи підготовки громадян до можливості придбання, використання та зберігання зброї.